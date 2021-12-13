Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Понад 40% респондентів вважають політику Угорщини на Закарпатті підготовкою до окупації – опитування

19,9% натомість вважають підтримку угорського уряду «справді дружньою допомогою угорській меншині на Закарпатті»

Понад 40% учасників опитування Київського міжнародного інституту соціології та Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва вважають підтримку Угорщиною своєї меншини на Закарпатті можливою підготовкою до окупації. Про це йдеться у висновках соціологічного дослідження, яке організації оприлюднили вранці 13 грудня.

Соціологи в листопаді опитали телефоном 2 003 респондентів, старших за 18 років, з усіх регіонів України, окрім окупованих.

За їхніми висновками, політику Угорщини щодо національної меншини – фінансування шкіл, вчителів, надання грантів – опитані оцінюють так:

  • «Це підготовка до можливого приєднання цих територій до Угорщини, анексії та окупації» – 41,4%
  • «Це справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті» – 19,9%
  • «Це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду» – 18,4%

Респондентів також попросили оцінити ставлення до України з боку таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Чехія. Більшість із них вважають скоріше дружніми і дуже дружніми Польщу (45,4% і 6,6% відповідно) та Чехію (44,8% і 4,9%). 2% вважають, що що Угорщина ставиться до України «дуже вороже», 13,3% – що «скоріше вороже».

При цьому значна частка опитаних – від 34,2 до 39,9 – оцінює ставлення кожної країни як нейтральне.

Читайте також: Майже половина українців не підтримують ідею подвійного чи множинного громадянства – опитування

Крім того, майже половина опитаних – 48% – не підтримує запровадження подвійного чи множиного громадянства в Україні. 23,8% підтримують цю ідею для всіх країн, 6,6% – для всіх, окрім Росії.

Водночас 11% підтримують запровадження множинного громадянства тільки з країнами, що входять до Євросоюзу і НАТО, 4,5% – тільки з країнами колишнього СРСР.

У липні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що Україна не заперечує проти реалізації Угорщиною програм підтримки національної меншини на Закарпатті за умови дотримання законодавства.

«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)
Embed
«Не проти американського або британського». Що українці думають про ідею подвійного громадянства? (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG