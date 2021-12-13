Понад 40% респондентів вважають політику Угорщини на Закарпатті підготовкою до окупації – опитування

Понад 40% учасників опитування Київського міжнародного інституту соціології та Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва вважають підтримку Угорщиною своєї меншини на Закарпатті можливою підготовкою до окупації. Про це йдеться у висновках соціологічного дослідження, яке організації оприлюднили вранці 13 грудня.

Соціологи в листопаді опитали телефоном 2 003 респондентів, старших за 18 років, з усіх регіонів України, окрім окупованих.

За їхніми висновками, політику Угорщини щодо національної меншини – фінансування шкіл, вчителів, надання грантів – опитані оцінюють так:

«Це підготовка до можливого приєднання цих територій до Угорщини, анексії та окупації» – 41,4%

«Це справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті» – 19,9%

«Це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду» – 18,4%

Респондентів також попросили оцінити ставлення до України з боку таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Чехія. Більшість із них вважають скоріше дружніми і дуже дружніми Польщу (45,4% і 6,6% відповідно) та Чехію (44,8% і 4,9%). 2% вважають, що що Угорщина ставиться до України «дуже вороже», 13,3% – що «скоріше вороже».

При цьому значна частка опитаних – від 34,2 до 39,9 – оцінює ставлення кожної країни як нейтральне.

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Крім того, майже половина опитаних – 48% – не підтримує запровадження подвійного чи множиного громадянства в Україні. 23,8% підтримують цю ідею для всіх країн, 6,6% – для всіх, окрім Росії.

Водночас 11% підтримують запровадження множинного громадянства тільки з країнами, що входять до Євросоюзу і НАТО, 4,5% – тільки з країнами колишнього СРСР.

У липні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що Україна не заперечує проти реалізації Угорщиною програм підтримки національної меншини на Закарпатті за умови дотримання законодавства.