34% українців вважають, що країна рухається в правильному напрямку – опитування «Рейтингу»

Понад чверть опитаних соціологічною групою «Рейтинг» вважають, що Україна розвивається в правильному напрямку, при цьому майже 60% висловлюють протилежну думку. Результати опитування, проведеного на початку місяця, група оприлюднила 7 вересня.

Участь у опитуванні взяли 2 500 респондентів, старших за 18 років, з усіх областей, окрім окупованих частин Донбасу та Криму.

За висновками дослідників, напрямок розвитку країни оцінюють:

як правильний – 34%

як неправильний – 58%

не змогли відповісти – 8%

Більшість оптимістично налаштованих респондентів – молоді люди, мешканці західних або центральних регіонів України, виборці партій «Слуга народу» та «Голос».

При цьому, за даними дослідників, кількість людей, які позитивно оцінюють розвиток подій у країні, незначно зріс із моменту останнього моніторингу, в липні 2021 року – з 26% до 34%. Рівень негативної оцінки знизився з 64% до 58%.

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Президенту Володимиру Зеленському висловили довіру 50% опитаних, недовіру – 48%. Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, за нього проголосували б 31,3% респондентів, які визначилися з вибором. За п’ятого президента Петра Порошенка проголосували б 13,3% опитаних.

На парламентських виборах найбільше шансів мали б «Слуга народу» (25,8% із тих, хто визначився), «Європейська солідарність» (14,1%), «Опозиційна платформа – За життя» (12,4%) та «Батьківщина» (10,6%).

Більшість опитаних також позитивно оцінила заходи в Києві до Дня незалежності України (ті респонденти, які їх бачили), а також візит Зеленського до Сполучених Штатів.