ЗСУ: опитування військових про можливі переговори із «ДНР»/«ЛНР» скасоване

Опитування щодо ставлення військових до угруповань «ДНР» і «ЛНР», що контролюють частину територій Донецької та Луганської областей, містило викривлену інформацію і скасоване, заявляють в оперативному командуванні «Північ».

«Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення. Втім у документі, який наразі втратив юридичну силу і скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні «Північ» із даного приводу призначено службову перевірку», – йдеться в повідомленні.

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Військові наголосили, що не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями і не беруть участі у політичних акціях.

Раніше на сайті фонду «Повернись живим» з’явилася інформація про те, що військових запитували про їхнє ставлення до можливих переговорів із бойовиками «ДНР» і «ЛНР». За повідомленням, така інформація містилася у документі, який 23 травня отримали у різних військових частинах.