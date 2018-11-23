На ОПЗ затримують зарплати, співробітники попереджають про відмову працювати

На Одеському припортовому заводі почалися затримки із виплатою заробітної плати, через що працівники залізничного цеху повідомили керівництву про припинення виконання своїх обов’язків.

«У зв’язку із порушенням трудового законодавства (невиплатою заробітної плати, згідно з колективним договором 06.11.2018) доводимо до вашого відома, що у випадку невиплати заробітної плати 23 листопада змінний колектив залізничного цеху припиняє обслуговування «ОПЗ» і контрагентів «Дельта Вілмар» і «Боріваж». У подальшому вимагаємо вчасної виплати заробітної плати», – йдеться в листі до голови профспілкового комітету ОПЗ від залізничного цеху, який підписали більше ніж 50 людей.

У коментарі Радіо Свобода директор Одеського припортового заводу Сергій Назаренко зазначив, що зарплату постараються виплатити до кінця місяця, про що людей проінформували. За його словами, люди на роботу в понеділок вийдуть і будуть працювати.

«Причина затримок – у тому, що завод стоїть. Мова йде про суму у 18 мільйонів гривень, але ми її знайдемо. Завод стоїть, але працюють певні підрозділи, такі як цехи перевантаження, і через затримки суден відбувається запізнення надходження коштів», – сказав Назаренко.

Голова цехової профспілки Ілля Юрченко при цьому зазначив, що працівники не отримують заробітної плати вже три тижні, а до цього затримки починалися з п’яти днів. За його словами, чимало людей вимушені жити на кредитні кошти, до того ж звільняються цінні спеціалісти.

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«Якщо чесно, підтримую залізничний цех в тому, що вони роблять. Насправді вони мають вплив на ситуацію. У нас же завод нічого не виробляє зараз, приносять кошти заводу на сьогодні два цехи: перевантаження аміаку і залізничний цех. Всі інші цехи працюють, але не виробляють продукції. Зараз проводимо ремонтні роботи і готуємося до консервації, щоб труби не порвало від морозів. Тобто люди працюють подекуди навіть більше, але зарплату не отримують», – наголосив Ілля Юрченко в коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що як до представника профспілки до нього вже звертаються співробітники, яким не вистачає коштів на повноцінне харчування.

Директор ОПЗ Сергій Назаренко на питання, що може змінити таку ситуацію, зазначив, що підприємство підписало контракт на роботи за давальницькою схемою, до кінця тижня має пройти оплата по переробці і завод буде готуватися до пуску.

Наразі на Одеському припортовому заводі зупинене виробництво аміаку й карбаміду.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує чотири тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України й Росії.