Путін доручив спростити отримання російських виплат жителями ОРДЛО

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду розглянути питання про спрощений порядок звернень для отримання соціальних виплат з російського бюджету громадянами РФ, які мешкають на території окремих районів Донецької і Луганської областей України.

Про це повідомила пресслужба Кремля. Путін пропонує опрацювати пропозицію, щоб власники російських паспортів в ОРДЛО не вказували реєстрацію місця проживання під час звернення в електронному вигляді.

Доручення Путіна кабінет міністрів має розглянути до 1 травня цього року.

19 січня депутати з фракції КПРФ, включно з її лідером Геннадієм Зюгановим, внесли до Держдуми проєкт постанови палати, в якому пропонують офіційно звернутися до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність «ЛНР» та «ДНР».

Автори звернення пишуть, що українська влада «стала нетерпимою до історично сформованих норм, побуту, а також волевиявлення та віросповідання» жителів Луганської та Донецької областей України. Політику Києва автори пропонують вважати схожою на «геноцид власного народу».

Звернення до Путіна зроблено на тлі безпрецедентного загострення ситуації на кордоні Росії та України. Численні джерела повідомляють про концентрацію значного угруповання російських військ у регіоні. Влада західних країн підозрює Москву у підготовці повномасштабного військового вторгнення. Кремль це категорично заперечує.