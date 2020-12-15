Кулеба запросив нову генсекретарку ОБСЄ відвідати Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеною генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід із призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальному посту. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит до України з можливістю відвідання Донбасу та адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим: «Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ», – мовиться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19.

«Генеральна секретарка запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році», – повідомили у відомстві.

Німецька дипломатка та ключова учасниця переговорів про ядерну угоду з Іраном Хельга Шмід стала генеральною секретаркою Організації безпеки та співробітництва в Європі на початку грудня.