ОБСЄ: закони про фейкові новини і неповагу до влади ще більше обмежать свободу слова в Росії

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір заявляє, що нові закони про блокування і штрафи за фейкові новини в ЗМІ та про штрафи й арешти за прояви неповаги до влади й державних символів в інтернеті, накладають надмірні обмеження і можуть ще більше обмежити свободу ЗМІ в країні.

«Ці закони дозволяють ширші обмеження і цензуру онлайн-журналістики й онлайн-мовлення. Визначення нібито образливого змісту нечітко сформульоване і вплине на свободу вираження поглядів», – заявив Дезір 19 березня.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав закони, які критикують в ОБСЄ.

Відповідно до закону про фейкові новини, прокуратура може звернутися в «Роскомнагляд» у разі виявлення в інтернет-ЗМІ інформації, визнаної недостовірною.

Наглядовий орган, у свою чергу, може вимагати від редакції видалити цю інформацію, в іншому випадку домагаючись блокування ресурсу через провайдера. У разі порушення закону громадян чекає штраф на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона.

Водночас за образу влади і символів в інтернеті громадяни караються штрафом до 100 тисяч рублів або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 200 тисяч рублів.

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Законопроекти критикували правозахисники і журналісти, вказуючи на те, що їх ухвалення обмежує свободу слова. Крім того, критики звертали увагу на неясність критеріїв віднесення тієї чи іншої інформації до розряду «фейкової». Документи також отримували негативні відгуки від низки державних відомств, проте уряд Росії врешті-решт їх підтримав.