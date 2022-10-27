Засновник Gulagu.net прокоментував порушення проти нього справи в Росії

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін назвав порушену проти нього в Росії кримінальну справу «черговим фейком Слідчого комітету Росії та яскравим проявом дволикості російського режиму».

«Одна голова цього двоголового птаха-виродка хоче мене вбити, інша – посадити і вже потім убити», – написав Осєчкін в описі трансляції на своєму каналі в Youtube, запущеній невдовзі після оголошення про порушення справи.

Слідчий комітет Росії 27 жовтня порушив кримінальну справу щодо поширення фейків про російську армію проти засновника проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За твердженням слідства, Осєчкін у березні 2022 року опублікував на Youtube-каналі неправдиві дані про діяльність російських військовослужбовців в Україні.

Осєчкін заснував Gulagu.net у 2011 році. Проєкт спрямований на захист прав увʼязнених, розповідає про тортури та корупцію у російських вʼязницях. Також Осечкін та його команда докладно розповідали про вербування засуджених на війну в Україні.

У 2015 році Осєчкін поїхав з Росії після обшуків у кримінальній справі про шахрайство. Нині він живе у Франції.

Фейками російська влада називає будь-яку інформацію про війну в Україні, відмінну від версії Міністерства оборони Росії. За кримінальною статтею про поширення фейків загрожує до 15 років позбавлення волі.

Статтю про фейки про російську армію додали до кримінального кодексу Росії невдовзі після її вторгнення в Україну. Відтоді, за даними Генпрокуратури, за цією статтею порушено 149 справ.