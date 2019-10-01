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01 Жовтень 2019, Київ 12:38
Новини | Події

В Україні почався осінній призов до армії

Призовна кампанія триватиме до 31 грудня

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В Україні 1 жовтня стартує осінній призов на строкову службу. Призовна кампанія триватиме до 31 грудня.

За даними Міністерства оборони, планують призвати 15,2 тисячі громадян: до ЗСУ – 9 тисяч, до Нацгвардії – 4,4 тисячі, Державної прикордонної служби – 1 тисяча, Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб.

Призовний вік в Україні – 20-27 років. Строк служби становить 18 місяців, для тих, хто має науковий ступінь магістра або спеціаліста – 12 місяців.

Призовників не залучають до виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

/**/ /**/ /**/ Загороднюк: наше завдання у перспективі – це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях
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