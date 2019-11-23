З острова Бирючий евакуювали ще 5 людей – ДСНС

Евакуація острова Бирючий триває, з нього вивезли на материк ще п’ятьох людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як нагадали у відомстві, з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі тривала негода, був сильний вітер і високі хвилі, що призвело до підвищення рівня води на з’єднаній з островом Федотовій косі.

«Так, острів Бирючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ «Запоріжобленерго» провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бирючий. О 10:30 живлення було відновлено. Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл ще п’ятьох людей», – йдеться в повідомленні.

Евакуйовані не потребували медичної допомоги. За даними рятувальників, з початку доби вони надали допомогу 18 людям у цьому районі.

22 листопада ДСНС повідомила, що її співробітники доставили на суходіл з острова Бирючий 11 людей.

Бирючий острів розташований у північно-західній частині Азовського моря, розширеній частині Федотової коси. Перешийок, яким Бирючий острів з’єднаний з косою, повністю ховається під водою під час осінніх та весняних штормів.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов через сильний вітер. Попередження, зокрема, стосувалося акваторії Азовського моря.