Отруєння студентів у Полтаві: стан більшості постраждалих покращився – Пронін

Студенти, які отруїлися в Полтаві, продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 7 грудня.

«У більшості стан покращився, але у чотирьох ще тримається підвищена температура. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – повідомив він.

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Напередодні увечері Пронін повідомив, що отруєні студенти перебувають у стані середньої важкості. За їхніми словами, всі вони їли в студентському кафе на території Полтавської політехніки.

Держпродспоживслужба і Центр контролю та профілактики хвороб продовжують епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пронін повідомив про масове отруєння студентів у Полтаві 6 грудня.