У Полтаві госпіталізували 27 студентів із отруєнням – ОВА

У Полтаві зафіксували масове отруєння студентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 6 грудня.

«За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції», – написав він.

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Пронін додав, що причини інциденту встановлюють. Місцева влада створила профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.

«Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню», – додав він.

У листопаді Національна поліція повідомила про масове отруєння на Одещині: в двох навчальних закладах отруїлися 64 курсанти, їх госпіталізували.