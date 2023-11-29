У Bellingcat підтвердили, що розслідують отруєння дружини Буданова

Команда розслідувачів Bellingcat проведе власне розслідування отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова – Маріанни. Цю інформацію в коментарі Радіо.Свобода (проєкт Свобода.Ранок) підтвердив розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

Він каже, що будуть проводити власне розслідування спільно з командою The Insider (інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і перевірці фактів, засноване журналістом із Росії Романом Доброхотовим, яке зареєстроване в Латвії).

«Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР», – сказав Грозєв.

Раніше про те, що команда журналістів-розслідувачів від Bellingcat взялася за справу отруєння Маріанни Буданової в ефірі Свобода.Ранок повідомив ексочільник ГУР у 2020-2021 роках Віталій Кондратюк.

За його даними, при цьому отруєнні йдеться і про миш’як, і про ртуть, а ці типи отрути є «доступними».

«Використання «Новічка» вимагає певних вмінь і навичок. Чому? Тому що то дуже небезпечна речовина і для того, хто її застосовує. А важкі метали, такі як миш’як і ртуть, вони є доступними. І сьогодні ворог намагається використати всі можливості, які в нього є, щоб дістатися до близького оточення Кирила Буданова», – сказав Кондратюк.

Напередодні про те, що в дружини начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами, спочатку, з посиланням на джерела, повідомили українські медіа, а згодом у коментарі Радіо Свобода це підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується», – сказав Юсов. Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у коментарі Радіо Свобода розповів, що, за інформацією, яку він отримав від своїх ексколег у ГУР, окрім Маріанни Буданової, симптоми отруєння дійсно мали декілька співробітників ГУР. Сам факт отруєння «не підлягає сумніву», стверджує Кондратюк. За його інформацією, серед важких металів, що були виявлені в організмі отруєних, був, зокрема, миш’як.

Водночас Кондратюк не зміг відповісти на запитання про те, чи дійсно дружину голови ГУР і співробітників розвідки могли отруїти «через їжу».

Кондратюк також припустив, що дружину Буданова і співробітників ГУР могли отруїти російські спецслужби. Ця версія офіційно не підтверджена. Але колишній очільник ГУР переконаний, що подібне «полювання» на Буданова і його оточення триватиме й надалі.

Христо Грозєв – уродженець Болгарії. Із групою Bellingcat співпрацює з 2015 року. На початку нинішнього року повідомлялося, що через загрозу його безпеці Грозєв був змушений залишити Австрію, де жив довгі роки, та переїхати до США.

Bellingcat публікує розслідування, де часто згадуються спецслужби, відомі політики, фінансисти. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела. Серед розслідувань Bellingcat – з’ясування подробиць збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом та обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Кремль рішуче заперечує будь-які зв’язки з декількома підозрілими отруєннями критиків Путіна, таких як опозиційні політики Олексій Навальний і Володимир Кара-Мурза, які зараз перебувають у в’язниці.

Навальний у 2020 році тяжко захворів у літаку в Сибіру, а потім був перевезений до Німеччини для лікування. Європейські лабораторії визначили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

Кара-Мурза двічі тяжко хворів у Москві – один раз у 2015 році та другий раз у 2017 році – із симптомами отруєння. Зразки тканин, вивезені його родичами з Росії, були передані ФБР, яке розслідувало його справу як «умисне отруєння».

У 2018 році в Солсбері у Великій Британії «Новічком» були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка. Напад, як заявили слідчі, здійснили співробітники російської військової розвідки.