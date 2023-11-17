В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням – поліція

На Одещині в двох навчальних закладах отруїлися 64 курсанти, їх госпіталізували, йдеться в повідомленні Головного управління національної поліції області.

«Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування в медичних закладах», – йдеться в повідомленні.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали розслідування за фактом «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено «низку експертних досліджень», зазначили правоохоронці.

«Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій», – додали в поліції.

Такі отруєння відбуваються в Україні не вперше. Зокрема, 25 вересня стало відомо, що в одному з ліцеїв Одеси сталось масове отруєння курсантів, тоді повідомлялось про 46 постраждалих, поліція також розпочала розслідування.