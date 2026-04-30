ОВА: троє людей поранені через російські удари по Нікопольському району

Російські війська майже 50 разів обстрілювали Дніпропетровську область протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа увечері 30 квітня.

Загалом, за його даними, одна людина загинула, 22 зазнали поранень. Кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпровському району зросла до 18.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили районний центр, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

«Горіли приватний будинок, літня кухня, гараж та авто. Ще кілька осель побиті. Пошкоджені й інфраструктура, адмінбудівля, будинок культури, ринок, автобус. Постраждали три людини. Це жінки 52 і 62 років та 88-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно», – заявив Ганжа.

Також обласна влада зафіксувала пошкодження приватного будинку в Межівській громаді Синельниківського району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.