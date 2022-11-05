ОВА: троє людей загинули через російську агресію в Донецькій області за добу

Троє цивільних загинули через російські обстріли в Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 4 листопада росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: двох у Бахмуті та одного в Дружбі», – заявив він.

Читайте також: Російські війська вночі випустили майже 40 снарядів по Нікополю – Резніченко

Ще восьмеро людей в області отримали поранення протягом доби.

За даними Генштабу на ранок 4 листопада, російські війська продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Донецької області.