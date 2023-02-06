Зеленський анонсував призначення керівників «із воєнним досвідом» у прикордонні та прифронтові регіони

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача, уточнив, що у прикордонні та прифронтові регіони будуть призначені керівники «із воєнним досвідом».

«Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати», – сказав Зеленський у відеозверненні.

За його словами, надалі здобутий українцями воєнний досвід захисту України буде поєднуватися «із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі».

Раніше сьогодні повідомлялося, що на засіданні Ставки, серед іншого, розглядалося питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у деяких регіонах.

24 січня Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій. Було звільнено голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької ОВА Олександра Старуха, Сумської ОВА Дмитра Живицького, Херсонської ОВА Ярослава Янушевича і Київської ОВА Олексія Кулебу.