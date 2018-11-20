Парламентську асамблею НАТО очолила британка Мун

Президентом парламентської асамблеї НАТО обрали члена британського парламенту Маделін Мун. Рішення ухвалили на засідання ПА НАТО у канадському Галіфаксі 19 листопада.

Виступаючи з промовою, Мун зазначила, що організація наразі переживає період змін. Вона закликала учасників асамблеї «працювати разом та із загальним відчуттям спільної мети, розвивати нові шляхи співпраці, які дадуть змогу цій Асамблеї рости й надалі».

Мун працює в ПА НАТО із 2009 року. На посаді президента вона змінила Расу Юкневічене. Мун очолюватиме асамблею упродовж двох років.