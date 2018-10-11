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11 Жовтень 2018, Київ 16:27
Новини | Політика

Росія не повернеться в ПАРЄ у січні – Яґланд

Яґланд сказав, що Росія не буде сплачувати внесок у бюджет Ради Європи

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Російська делегація не повернеться до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи у січні 2019 року. Про це на засіданні асамблеї повідомив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд.

Яґланд зазначив, що Росія повідомила його про таке своє рішення.

За словами генсека, Москва в чергове відмовилась сплачувати внесок в бюджет Ради Європи, тому його будуть складати з врахуванням цього факту.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року припинила платити членські внески в Раду Європи.

Москва домагалась від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі, однак асамблея не ухвалила 9 жовтня відповідного рішення.

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