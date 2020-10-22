Падіння виробництва в Україні у вересні склало 4,4% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019 року знизилося на 4,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) 22 жовтня.

У серпні таке падіння становило 5,3%, у липні – 4,2%, червні – 5,6%. Найглибшим падіння було в травні (12,2%) і квітні (16,2%), коли через жорсткі карантинні обмеження багато підприємств не працювало.

Загалом за дев'ять місяців поточного року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Промислове виробництво в Україні в 2019 році знизилося на 0,5% порівняно з 2018 роком.