Пакистан і Афганістан домовилися тимчасово зупинити військові дії

Афганістан тимчасово зупинив бойові дії проти Пакистану повідомив представник афганського уряду Забігулла Муджахід у соцмережі X 18 березня.

Муджахід зазначив, що рішення ухвалили на прохання Саудівської Аравії, Туреччини й Катару. Дати припинення воєнних дій він не уточнив.

Раніше Пакистан також тимчасово зупинив свою бойову дію проти Афганістану, про що в соцмережах заявив міністр інформації та телерадіомовлення країни Аттаулла Тарар. Він написав, що Пакистан ухвалив це рішення також на прохання Саудівської Аравії, Катару та Туреччини. За його словами, перерва у бойових діях триватиме з ночі 19 березня до півночі 24 березня.

Читайте також: Безпрецедентні удари Пакистану по Афганістану. Можлива повномасштабна війна?

Пакистан почав завдавати авіаударів по Кабулу та інших населених пунктах Афганістану наприкінці лютого. Представник адміністрації талібів Забігулла Муджахид увечері 26 лютого заявив, що Кабул розпочав «наступальну операцію проти пакистанських військових центрів і військових об’єктів вздовж лінії Дюранда», під час якої загинули 55 військових Пакистану, було захоплено дві бази та 19 постів.

Своєю чергою, влада Пакистану повідомила, що продовжуватиме операцію із захисту «пакистанських громадян від тероризму», і оголосила про «відкриту війну» проти талібів.

Ісламабад звинувачував афганську владу в приховуванні членів забороненого угруповання «Техрік-е Талібан Пакистан». Пакистанська влада стверджувала, що угруповання здійснює смертоносні атаки на території Пакистану. Кабул заперечував звинувачення.