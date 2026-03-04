США евакуюють частину персоналу з двох консульств у Пакистані

Державний департамент Сполучених Штатів наказав частині дипломатичного персоналу залишити Пакистан, повідомило посольство США в цій країні 4 березня.

«Державний департамент наказав посадовцям США некритичного значення із консульств США в Лахорі та Карачі та членам їхніх сімей залишити Пакистан через загрозу безпеці. Статус посольства в Ісламабаді не змінюється», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що після початку бойових дій між США та Іраном 28 лютого триває «постійна загроза» атак з боку Ірану, а також значних перебоїв в комерційних рейсах.





Напередодні Держдепартамент дозволив не критичним американським посадовцям залишити Кіпр через «безпекові ризики».

Посольство Сполучених Штатів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало удару безпілотниками на початку доби 3 березня.

За день до того Державний департамент США закликав своїх співгромадян залишити країни Близького Сходу з міркувань безпеки.

З 28 лютого Ізраїль і США завдають ударів по іранській військовій і ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його ядерна програма є мирною і не має на меті створення зброї.

Читайте також: Евакуація громадян України з Катару не планується – посольство

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.







