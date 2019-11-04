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04 листопада 2019, Київ 19:20
Новини | Міжнародні

Пакистан: внаслідок вибуху бомб загинули 4 військових

Четверо військових загинули внаслідок вибухів

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Четверо військових загинули внаслідок двох вибухів бомби на північному заході Пакистану.

Як розповіли Радіо Свобода представники місцевої влади, двоє патрульних військових загинули і одного поранено внаслідок вибуху придорожної бомби у районі Розмак округу Північний Вазиристан.

Ще двоє солдатів загинули під час другого вибуху бомби у місті Мір Алі.

Бойовики «Хизбул Ахрар», що відкололася від «Техрік-і Талібан Пакистан» (ТТП), взяли на себе відповідальність за напади.

Пакистан почав масштабну військову операцію в Північному Вазиристані в 2014 році, щоб очистити регіон від ісламських бойовиків.

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