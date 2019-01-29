Суд у Пакистані відмовився скасувати виправдання християнки, засудженої до страти

Верховний суд Пакистану 29 січня відхилив клопотання про скасування виправдального вироку в справі християнки Асії Бібі, раніше засудженої до страти за звинуваченням у богохульстві.

«Скарга відхилена», – заявив голова суду Асіф Саїд Хоса. Нинішнє рішення Верховного суду, який раніше вже скасовував засудження і смертний вирок для Асії Бібі, є, ймовірно, остаточним в її справі.

Поліція посилювала заходи безпеки біля будівлі суду в Ісламабаді перед рішенням суду на випадок можливих протестів.

Бібі раніше заявляла, що залишить Пакистан, як тільки буде ухвалене остаточне рішення в її справі.

Після виправдання у жовтні жінку переховують у секретному місці.

Асія Бібі провела понад вісім років під загрозою страти за звинуваченням в образі пророка Магомета. Верховний суд Пакистану скасував вирок судів нижчих інстанцій 31 жовтня, викликавши цим акції ісламістів, які вимагали страти.

Чоловік Асії Бібі, Ашиг Масіх, просить західні країни про притулок, заявляючи, що його родина перебуває у великій небезпеці в Пакистані. Дочки Асії Бібі виїхали до Канади, де отримали притулок.

Згідно з даними комісії з релігійних свобода США, на даний час у Пакистані за звинуваченням у богохульстві до страти чи довічного ув’язнення засуджені близько 40 людей.