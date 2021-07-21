Пакистан знову блокує TikTok через «аморальний» контент

Влада Пакистану знову заблокувала TikTok через контент, який охарактеризувала як «непристойний».

У заяві Управління електрозв’язку Пакистану від 21 липня мовиться, що популярна платформа для обміну відео не виконала раніше встановлений порядок фільтрації «аморального і непристойного» контенту і видалення недоречного контенту.

Представники TikTok наразі не прокоментували блокування.

Популярна платформа провела серію юридичних баталій з пакистанською владою і релігійними активістами і вперше була заборонена в консервативній мусульманській країні у жовтні 2020 року.

Пізніше блокування зняли після повідомлень про дипломатичне втручання Пекіну і запевнень сайту про фільтрації свого контенту.

У червні TikTok оголосив, що всього за три місяці після скарг офіційних осіб і користувачів видалив більш ніж 6 мільйонів відео, доступних для пакистанських користувачів.

Деякі інші соціальні мережі також заборонені в Пакистані, в тому числі додаток для знайомств Tinder і додаток для прямої трансляції Bigo Live, і влада випустила попередження для YouTube, в якому мовиться, що він повинен блокувати «вульгарність і мову ворожнечі» для глядачів в країні.

Прихильники свободи слова вже давно критикують урядову цензуру і контроль над Інтернетом і ЗМІ Пакистану.

Пакистан займає 145-е місце з 180 країн у Світовому рейтингу свободи преси 2021 року, укладеному організацією «Репортери без кордонів».