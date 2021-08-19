У Пакистані внаслідок нападу з гранатою на шиїтську процесію загинули 4 людини

У Пакистані внаслідок нападу на шиїтську процесію загинули принаймні чотири людини. Інцидент стався у місті Бахавалнагар у східній провінції Пенджаб.

Представник шиїтської організації Меджліс-і-Вахдат Муслімін повідомив Mashaal Radio, що кількох людей також було поранено в результаті нападу 19 серпня. Він звинуватив місцеву владу у тому, що для безпеки заходу не було вжито адекватних заходів.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Шиїти щорічно відзначають день пам’яті про смерть онука пророка Мухаммеда Хусейна.

Під час процесій Ашура, які проходять по всьому світу, багато учасників били себе ланцюгами, для очистки себе в символічному вираженні жалю за те, що не змогли допомогти Хусейну перед його мученицькою смертю.

Шиїти становлять меншість в Пакистані, де переважають мусульмани-суніти, екстремісти-суніти вважають їх відступниками, які заслуговують смерті.