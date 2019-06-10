У Пакистані заарештували колишнього президента у справі про корупцію

Влада Пакистану заарештувала колишнього президента країни, співголову опозиційної Пакистанської народної партії Асіфа Алі Зардарі за звинуваченням в корупції. За даними антикорупційних органів Пакистану, Зардарі заарештували у його резиденції в столиці 10 червня після того, як суд відхилив його клопотання про продовження застави у справі про відмивання грошей.

Верховний суд в Ісламабаді відхилив не лише заяву щодо застави Зардарі, а і його сестри – Фаріль Талпур. Ордер на арешт останньої поки не виданий.

Зардарі і Талпур у Пакистані звинувачують в перерахуванні близько мільйона доларів з їхньої приватної компанії через фальшиві банківські рахунки. Обоє звинувачення відкидають.

Асіф Алі Зардарі був президентом Пакистану в 2008-2013 роках після усунення від влади Первеза Мушаррафа.