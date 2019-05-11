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11 Травень 2019, Київ 23:42
Новини | Міжнародні

Напад на готель у Пакистані: усі 4 бойовиків застрелені силовиками

Місто Гвадар є центром реалізації інвестиційного проекту Китайсько-пакистанського економічного коридору

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Сили безпеки Пакистану повідомили, що усі четверо бойовиків, які напали на готель преміум-класу Pearl Continental в місті Гвадар 11 травня, застрелені.

Повідомляється, що нападники використовували під час штурму готелю вогнепальну зброю та гранати, якраз під час входу у заклад і був вбитий ними охоронець.

Після евакуації усіх мешканців готелю ще кілька годин тривала перестрілка силовиків з нападниками.

Фото усіх чотирьох бойовиків опублікувала збройна сепаратистська організація «Визвольна армія Белуджистану», що взяла на себе відповідальність за напад.

Порт у Гвадарі розташований у провінції Белуджистан
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Портове місто Гвадар в бідній провінції Белуджистан є центром реалізації інвестиційного проекту Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC). Проект, який поєднує порт, аеропорт, шосе і лікарню, призначений для з’єднання китайської провінції Сіньцзян із Аравійським морем.

Раніше регіон потерпав від нападів сепаратистів, які вважають, що місцеві жителі не отримують вигоди від місцевих ресурсів.

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