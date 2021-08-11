У Пакистані релігійні меншини протестують проти примусового навернення дівчат

У Пакистані десятки активістів релігійних менших вийшли на акцію протесту в Ісламабаді – вони протестують проти примусового навернення дівчат в іншу віру, що часто передує заміжжю.

Учасники акції, яку організував Альянс меншин Пакистану, пройшли він національного пресклубу до парламенту, тримаючи транспаранти та вигукуючи гасла проти навернення в офіційну релігію Пакистану – іслам.

Майже 97 відсотків населення Пакистану, яке налічує близько 238 мільйонів людей, є мусульманами-сунітами або шиїтами, але є невеликі індуїстські та християнські громади.

Критики вказують на регулярні напади на молодих жінок з індуїстської меншини Пакистану з метою одночасного навернення в іслам і шлюбу з чоловіками-мусульманами – часто під ймовірним примусом.

Деякі охрестили центри, де відбувається навернення, «фабриками з переробки».