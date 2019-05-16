У Пакистані відбулося рекордне падіння національної валюти

Валюта Пакистану досягла рекордно низького рівня щодо американського долара. Це сталося менш ніж через тиждень після того, як уряд досяг угоди з Міжнародним валютним фондом про фінансову допомогу у 6 мільярдів доларів. 16 травня пакистанська рупія впала на 3,4%, а потім частково відновилася до 145-ти за долар.

Загалом пакистанська валюта впала більш ніж на 20% за рік на тлі уповільнення економічного зростання, скорочення валютних резервів і збільшення дефіциту бюджету і торгівлі.

Центральний банк девальвував рупію і підвищив процентні ставки в 2018 році, щоб стримати фінансові наслідки економічних проблем країни.

Попередня угода, укладена з МВФ, все ще має бути схвалена Радою директорів фонду в Вашингтоні. Пакет допомоги, що має зміцнити держбюджет Пакистану і позитивно вплинути на економіку, стане 13-м «порятунком» Пакистану з кінця 1980-х років.