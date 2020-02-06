П’ятеро палестинців загинули, 12 ізраїльських солдатів поранені через черговий спалах насильства

Спалах насильства між Ізраїлем і палестинцями призвів до загибелі п’яти палестинців і поранення 12 ізраїльських солдатів.

Сили безпеки Ізраїлю вбили трьох палестинців під час сутичок на Західному березі Йордану в останню добу, пишуть місцеві ЗМІ 6 лютого.

Ще одного чоловіка ізраїльські офіцери вбили у Східному Єрусалимі після того, як він стріляв у поліцію, легко поранивши одного поліцейського.

Водночас 12 ізраїльських солдатів були поранені, коли на них наїхав палестинець на автомобілі поблизу автовокзалу в Єрусалимі. Підозрюваного в нападі пізніше затримали.

5 лютого палестинського підлітка смертельно поранили під час сутичок з ізраїльськими солдатами на Західному березі Йордану.

Після того, як наприкінці січня президент США Дональд Трамп представив свій план миру на Близькому Сході, Ізраїль проводив майже щоденні удари по цілях «Хамасу» в Смузі Гази у відповідь на ракетні й мінометні атаки.

План, який Трамп назвав «угодою століття», передбачає створення незалежної Палестинської держави, однак лише на частині території Західного берега Йордану і в Смузі Гази. Згідно з планом, до Ізраїлю повинна відійти долина річки Йордан. Крім того, Єрусалим повинен стати єдиною і неподільною столицею Ізраїлю (хоча Східний Єрусалим згаданий і як столиця Палестинської держави). План також передбачає виділення Палестині до 50 мільярдів доларів.

Як керівництво Палестинської адміністрації, так і рух «Хамас», що контролює Смугу Гази, раніше відкинули мирний план. Саудівська Аравія і Єгипет закликали сторони конфлікту вивчити пропозиції США, але прямо їх не підтримали. Однозначно відкинули план Трампа Іран і Сирія.