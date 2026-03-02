Заступник голови ОП Паліса розповів, чому чисельність ЗСУ після війни хочуть встановити у 800 тисяч

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Україна разом із західними партнерами дійшли висновку, що 800 тисяч військових в українській армії після завершення війни із Росією – це оптимальний варіант. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

«На даний момент цей концепт – це результат спільної роботи українських військових і військових країн-партнерів, які за допомогою аналізу, за допомогою цифрових інструментів, в тому числі й імітаційного моделювання, проведеного на стратегічному рівні шляхом військової гри, вийшли на певну структуру і кількість, яка гарантовано дозволить стримати противника», – сказав Паліса.

У той же час, за його словами, реалізація цього плану залежить від доступних Україні ресурсів.

«Це питання також включає і гарантії безпеки, рівень підтримки партнерів. Там пророблена дуже кропітка і велика робота», – заявив заступник голови ОП.

За словами Павла Паліси, один зі шляхів наповнення повоєнної армії – мотиваційні контракти від 1 до 5 років, які передбачають фінансові бонуси для тих, хто їх підпише, а також відстрочку від мобілізації тривалістю в один рік. Наразі за їхнє впровадження ще не проголосувала Верховна Рада – Міністерство оборони України доопрацьовує законопроєкт.

Число у 800 тисяч військовослужбовців української армії в публічному просторі з’явилося під час обговорення проєкту мирної угоди із РФ наприкінці минулого року.

Для порівняння, на початок 2021 року чисельність ЗСУ складала трохи більше ніж 246 тисяч осіб.