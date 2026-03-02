Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Заступник голови ОП Паліса розповів, чому чисельність ЗСУ після війни хочуть встановити у 800 тисяч

За словами Павла Паліси, один зі шляхів наповнення повоєнної армії – мотиваційні контракти від 1 до 5 років, які передбачають фінансові бонуси для тих, хто їх підпише, а також відстрочку від мобілізації тривалістю в один рік
За словами Павла Паліси, один зі шляхів наповнення повоєнної армії – мотиваційні контракти від 1 до 5 років, які передбачають фінансові бонуси для тих, хто їх підпише, а також відстрочку від мобілізації тривалістю в один рік

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Україна разом із західними партнерами дійшли висновку, що 800 тисяч військових в українській армії після завершення війни із Росією – це оптимальний варіант. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

«На даний момент цей концепт – це результат спільної роботи українських військових і військових країн-партнерів, які за допомогою аналізу, за допомогою цифрових інструментів, в тому числі й імітаційного моделювання, проведеного на стратегічному рівні шляхом військової гри, вийшли на певну структуру і кількість, яка гарантовано дозволить стримати противника», – сказав Паліса.

У той же час, за його словами, реалізація цього плану залежить від доступних Україні ресурсів.

«Це питання також включає і гарантії безпеки, рівень підтримки партнерів. Там пророблена дуже кропітка і велика робота», – заявив заступник голови ОП.

За словами Павла Паліси, один зі шляхів наповнення повоєнної армії – мотиваційні контракти від 1 до 5 років, які передбачають фінансові бонуси для тих, хто їх підпише, а також відстрочку від мобілізації тривалістю в один рік. Наразі за їхнє впровадження ще не проголосувала Верховна Рада – Міністерство оборони України доопрацьовує законопроєкт.

Число у 800 тисяч військовослужбовців української армії в публічному просторі з’явилося під час обговорення проєкту мирної угоди із РФ наприкінці минулого року.

Для порівняння, на початок 2021 року чисельність ЗСУ складала трохи більше ніж 246 тисяч осіб.

Форум

XS
SM
MD
LG