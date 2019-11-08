В Одесі планують встановити пам’ятник «Героям Небесної Сотні» у 2020 році

В Одесі нагородили переможця конкурсу на пам’ятник Героям Небесної сотні – скульптора Михайла Реву. Підсумки конкурсу оголосили ще в серпні 2018 року, але диплом він отримав тільки зараз від голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.

Зараз підрядники рахують остаточну вартість проекту, після чого кошторис закладатимуть в обласний бюджет на 2020 рік. Грошову нагороду за перемогу на конкурсі проєктів, яка становить 30 тисяч гривень, Рева пообіцяв віддати родині одного з загиблих на Майдані. Якого саме, йому допоможуть обрати волонтерські організації.

Проєкт-переможець називається «Нескорений дух Свободи» і буде встановлений в сквері неподалік від Одеської обласної державної адміністрації.

Як пояснив сам Рева Радіо Свобода, на відміну від інших монументів, він запропонував розмістити монумент не по центру площі перед адмінбудівлею, а віддалік від нього, асиметрично. Таким чином, вважає художник, сучасна скульптура не буде зливатись із радянською парадигмою будівлі, де з 1983 по 1991 рік був розташований обласний комітет комуністичної партії.

Бронзова фігура нібито розкинула крила і тягнеться до неба, проте тут набагато більше смислів, говорить автор. За його словами, це дух, який неможливо зламати, це стрижень нації.

«Перше значення – це слов’янська руна, що означає світ. Пізніше я дивився на фотографії з Майдану і одна з них підштовхнула мене, ще раз підтвердила, що я на вірному шляху – на ній зображено юнака, який стоїть із розкритими руками на фоні палаючих шин», – розповів скульптор.

Цей образ має стати універсальним для всіх, у тому числі для тих, хто не бачив Революцію Гідності на власні очі.

Висота монументу становитиме 5,7 метра, і за планом буде встановлена без постаменту, щоб зробити її ближче до людей. Скульптура спроєктована таким чином, щоб на заході сонця промені нібито пробивали фігуру наскрізь. Також вони будуть відбиватися від вкритого золотом «обличчя».