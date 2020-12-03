УІНП у Польщі: очікуємо відновлення пам’ятника воякам УПА на горі Монастир 

У рамках офіційного візиту до Польщі 3 грудня відбулася зустріч української делегації Українського інституту національної пам’яті (УІНП) на чолі з Антоном Дробовичем із головою Інституту національної пам’яті Республіки Польща (Instytut Pamięci Narodowej) доктором Ярославом Шареком та представниками IPN.

«Очікуємо відновлення пам’ятника на могилі вояків УПА, похованих на горі Монастир, у його первинному вигляді. Поставити остаточну крапку у вересневій розмові двох президентів може також включення пам'ятника на горі Монастир до реєстру військових поховань Республіки Польща», – йдеться в офіційній заяві УІНП.

Українська сторона також повторно нагадала про прихильність до ідеї легалізації проблемних пам’ятників «всі на всі».

Українська та польська сторона в робочому порядку опрацювали заявки на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України, але остаточне рішення із цього питання, наголошують в УІНП, ухвалять після виконання домовленостей щодо української військової могили на горі Монастир.

УІНП виступає проти того, щоб «без нагальної потреби турбувати спокій померлих новими розкопками під вже встановленими надгробними плитами».

«Сподіваємося, що пам’ятник на горі Монастир буде відновлений в найкоротші терміни, що дозволить IPN отримати затребувані дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, що передбачає дві окремі процедури», – заявляють в Українському інституті національної пам’яті.

Українська та польська сторони також обговорили доцільність проведення у січні-лютому 2021 року українсько-польських експертних консультацій щодо врегулювання проблемних питань у сфері увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій.

На прохання української громади в Польщі делегація УІНП озвучила представникам IPN питання, які турбують громаду у сфері історичної пам’яті. Зокрема, «відсутність результативного діалогу між громадськими організаціями українців та польською стороною та проблеми зі сприйняттям української національної меншини в Польщі як частини польської історії».

Офіційний візит делегації Українського інституту національної пам’яті до Польщі триває з 2 по 4 грудня 2020 року.

У жовтні президент України Володимир Зеленський під час розмови з польським колегою Анджеєм Дудою висловив сподівання, що польська сторона завершить роботу над відновленням могили вояків УПА на горі Монастир на території Польщі.

У 2015 році невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих вояків, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. У січні 2020 року вандали знову понівечили пам’ятну дошку.

Надмогильну плиту нещодавно відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.