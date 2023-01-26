У Києві вшанували памʼять Михайла Жизневського та інших білоруських захисників України

У Києві 26 січня відбувся марш памʼяті одного з перших загиблих на Майдані 2014 року Михайла Жизневського та інших полеглих білоруських захисників України.

Учасник Революції гідності Михайло Жизневський пішов у вічність 22 січня 2014 року, коли на вулиці Грушевського в Києві його життя обірвала куля, випущена з лав «беркутівців».

Крім Жизневського, жалобна хода була присвячена «памʼяті всіх уродженців Білорусі, які загинули в боях за Україну з 2014 по 2022 роки», йдеться на сторінці маршу у фейсбуці.

Захід відбувся в день народження Михайла Жизневського. Маршрут ходи був тим самим, що й девʼять років тому.

За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», з 2014 року за свободу та незалежність України загинули щонайменше 33 білоруси, і це лише встановлені імена, реальні цифри можуть бути ще вищими.

У марші взяли участь кілька десятків людей.