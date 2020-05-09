Онук Ватутіна: якщо переносити могилу з Києва, то з військовими почестями

Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.

«Ви знаєте, я хотів би перезаховати і перенести пам’ятник на батьківщину, але це мають домовлятися вищі особи, розумієте, це не моя ініціатива має бути. Тому що перепоховання такої людини має відбуватися із військовими почестями, це ж не просто так: викопали і відвезли. Це зовсім інше. Він все ж таки герой Радянського Союзу, він звільняв Київ, як би там не кричали українці, що вони його ненавидять, що він кат і все таке. Він звільняв Київ, починав свою службу в Україні, добре знав українську мову, він взагалі українців любив», – сказав Олександр Ватутін в інтерв'ю Радіо Свобода.

Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.

Нещодавно петиція на сайт міської ради Києва з вимого демонтувати монумент набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію мають розглянути столичні органи влади.

Серед пропозицій петиції – перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Міський голова Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.

В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.

Вже кілька років поспіль відмову зносити памятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.

Рідні Ватутіна ще у 2015 оголосили про те, що будуть просити перезахоронення.

В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують «у тому числі і з залученням іноземних каналів». «Але наразі ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині», – заявив голова УІНП Антон Дробович.