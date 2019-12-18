В Україні демонтували останній пам’ятник Калініну – активісти

В Україні демонтували останній пам’ятник більшовику Михайлу Калініну – у селі Широке Софіївського району Дніпропетровської області. Про це Радіо Свобода повідомив керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.

За його словами, це зробили місцеві комунальники у відповідь на численні звернення активістів.

«Місцева влада обіцяла зробити це до 1 вересня, але через бюрократичні зволікання процес затягнувся на понад три місяці», – сказав Вадим Поздняков.

Активісти обіцяли самі демонтувати пам’ятник Калініну на Дніпропетровщині наступного року, якщо це не зробить місцева влада.

Михайло Калінін – російський революціонер, радянський державний і партійний діяч. З 1919 року і до своєї смерті, 1946-го, Калінін обіймав найвищі посади (в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР.

Раніше мерія Дніпра відмовилась демонтувати пам’ятну дошку більшовикам в центрі міста на фасаді готелю «Асторія», який включає барельєф красноармійця в будьонівці та і напис «В 1918 году в этом здании работал Екатеринославский комитет большевиков и губернский ревком, здесь же проходила запись добровольцев в Красную армию».

З мерії Дніпра активістам відповіли, що його демонтаж призведе до руйнування «прилеглої частини опорядження фасаду та погіршення поверхні опорної стіни пам’ятки архітектури». В мерії нагадали, що готель «Асторія» є пам’яткою місцевого значення, відтак усі роботи мають відбуватись тільки за письмового дозволу органу виконавчої влади.