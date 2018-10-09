Панова етапують із Сімферополя в Москву – брат

Засудженого в анексованому Криму у «справі українських диверсантів» Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву. Про це повідомив його брат Ігор Котелянець.

«Скоріше за все до Лефортово. Наразі він тимчасово знаходиться в Краснодарі», – зазначив Котелянець.

Він вважає, що Панова перевозять, бо 25 жовтня у Москві має відбутися судове засідання, на якому прокурор проситиме збільшити термін ув’язнення українця до 10,5 років.

ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

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Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив Панова до восьми років колонії суворого режиму.