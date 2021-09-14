Папа Франциск у Словаччині закликав Європу «до солідарності, яка долає кордони»

Зустріччю зі словацькою президенткою Зузаною Чапутовою у Братиславі розпочав свій 4-денний візит до Словаччини голова Католицької церкви папа Римський Франциск.

Під час зустрічі 13 вересня у своєму виступі понтифік закликав Європу «до солідарності, яка долає кордони». «Справжнє багатство полягає в тому, щоб дітилися з тими, хто навколо нас. Те, що ми даємо, насправді є даром для нас самих», – сказав папа Франциск.

У виступі папа також звернувся до потреби дотримання закону і боротьби з корупцією – завдань, які сьогодні стоять перед урядом прем’єра Едуарда Геґера.

У «Книзі почесних гостей» в Канцелярії президентки Словаччини Франциск записав: «Як подорожній у Братиславі обіймаю з любов’ю Словацький народ і молюся за цю країну зі стародавнім християнським корінням і молодим обличчям, щоб вона була посланням братерства і миру в серці Європи».

Зузана Чапутова зі свого боку наголосила на потребі мирного вирішення проблем. «Спокійний тон, порозуміння і співчуття все ще вважаються проявами слабкості. Результатом кожного нашого прагнення громадської дискусії чи політичного змагання не має бути перемога чи поразка, але порозуміння і пошук порозуміння», – зазначила у своєму виступі словацька президентка.

Зузана Чапутова привітала папу Римського хлібом, медом, а також підтримала практичними дарунками – легеневим вентилятором і батареєю для мобільного телефону.

Папа Римський також зустрівся з прем’єром Словаччини Едуардом Геґером і головою парламенту Борисом Колларом, з безхатченками і хворими, громадою на площі перед домом Святого Мартина у Братиславі.

Під час зустрічі з єврейською громадою у Братиславі понтифік засудив антисемітизм і попередив про небезпеку, яку становить байдужість до сили влади і грошей.

«Ми разом у засудженні кожного насильства, кожної форми антисемітизму», «ваша історія є й нашою історією, ваші болі є нашими болями», наголосив папа Франциск (під час Другої світової війни у Словаччині загинуло понад 100 тисяч євреїв – ред.).

До зустрічі з папою Римським готуються греко-католики Пряшівщини (переважно до них належать громадяни, які визнають себе українцями, у Словаччині українців визнано як національну меншину, яка за офіційними даним нараховує понад 55 тисяч громадян, за неофіційними – до 100 тисяч – ред.), вони хочуть заспівати Францискові українські духовні пісні, які особливо подобалися папі Івану Павлу ІІ.

Головна подія візиту папи Римського – богослужіння у місті Шаштін – відбудеться 14 вересня, у день, коли віряни відзначають свято Семиболесної Марії – заступниці Словаччини.

Візит Папи Римського до Словаччини триватиме чотири дні, крім Братислави, Франциск поїде на зустрічі з громадами міст Кошіце, Пряшів і Шаштін.

Візит папи Римського до Словаччини супроводжується суворим дотриманням правил і вимог через коронавірусну пандемію. Зокрема, до безпосередньої зустрічі з Франциском допускаються лише попередньо зареєстровані громадяни з негативним тестом на коронавірус. Особливих змін у роботі зазнала транспортна система в містах, де перебуватиме папа. Тим не менше, за повідомленнями ЗМІ, до Братислави, Кошіц, Пряшева і Шаштіна прямують жителі з інших словацьких міст і сіл, а також з Чехії й України.

Для вирішення можливих транспортних проблем, як повідомив речник Поліції Словацької республіки Давід Халоупка, поліція готова, на головних транспортних маршрутах і в містах візиту Франциска чергуватимуть посилені рейди поліції.

Востаннє папа Римський відвідував Словаччину близько 20 років тому: Іван Павло ІІ приїжджав у 1990 році, потім побував у Словаччині ще у 1995 році і у 2003-му.