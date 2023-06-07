Папу Римського госпіталізували для хірургічного втручання

Ватикан повідомив, що папу Римського Франциска госпіталізували для хірургічного втручання – необхідність втручання продиктована защемленням післяопераційної грижі.

«Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що по завершенні загальної аудієнції Святіший отець від’їхав до університетської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому проведуть лапаротомію та пластичну операцію на черевній стінці з протезами під загальним наркозом», – передає сайт VaticanNews.

У комюніке зазначається, що необхідність операції, підтверджена медиками, викликана «защемленою післяопераційною грижею, яка викликає повторні, болючі субоклюзійні прояви, що погіршуються».

«Перебування в медичному закладі триватиме кілька днів, щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг та повне функціональне відновлення», – йдеться в повідомленні.

4 липня 2021 року в цій же лікарні папі Францискові зробили операцію на товстому кишківнику.

Наприкінці травня 86-річний понтифік вже був шпиталізований після того, як поскаржився на труднощі з диханням.

Останніми роками періодично з’являються повідомлення про проблеми зі здоров’ям у папи Римського. У березні Франциск відзначив 10-ту річницю свого понтифікату.