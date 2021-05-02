Папа Римський привітав християн східного обряду з Великоднем

Папа Римський Франциск у неділю 2 травня звернувся до православних християн, а також вірян східних католицьких церков із великоднім привітанням, повідомляє пресслужба Святого престолу.

«Папа Франциск надсилає вітання нашим братам і сестрам, які відзначають торжество Великодня за юліанським календарем», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Великодня ніч та ранок пройшли без порушень карантину – МВС

Понтифік також висловив співчуття щодо загиблих через тисняву в Ізраїлі та згадав про зарахування до лику блаженних венесуельського лікаря Хосе Ґреґоріо Ернандеса Циснероса, який жив наприкінці 19 – на початку 20 століття. Його беатифікували 30 квітня в Каракасі за те, що він «присвятив життя бідним».

Християни західного обряду цього року відзначали Великдень 4 квітня.