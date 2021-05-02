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02 травня 2021, Київ 16:36
Новини | Суспільство

Великодня ніч та ранок пройшли без порушень карантину – МВС

Зустріч Благодатного вогню у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, 2 травня 2021 року

Ніч на Великдень пройшла спокійно та без порушень карантинних обмежень, повідомляє 2 травня Міністерство внутрішніх справ.

Також грубих порушень правоохоронці не зафіксували під час святкових богослужінь у неділю, йдеться в повідомленні.

«Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян та дотримання карантинних обмежень у Великодню ніч забезпечували понад 29 000 правоохоронців», – цитують у пресслужбі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

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Загалом, за даними МВС, богослужіння відбулися в понад 13 тисяч храмах України.

Як заявив Яровий, правоохоронці мають «зосередити увагу на місця перебування великої кількості громадян та ситуацію на автошляхах України», особливо в Одеській області, де відзначають річницю сутичок 2 травня 2014 року.

Християни східного обряду святкують Великдень, який цього року припадає на 2 травня.

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