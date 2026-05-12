Британська розвідка: цьогорічний парад 9 травня продемонстрував слабкості Кремля

Цьогорічний парад до Дня перемоги на Красній площі в Москві продемонстрував слабкості Кремля, вважає розвідка Великої Британії.

«Промова Путіна містила стандартні рядки, зображуючи війну в Україні як справедливу боротьбу проти НАТО та обіцяючи остаточну перемогу, хоча конфлікт триває вже понад чотири роки. Паради до Дня Перемоги також були скорочені в інших російських містах…Цілком ймовірно, що стриманий характер параду показує слабкості, коли старіюче керівництво не впевнене, як адекватно протистояти загрозі українських безпілотних літальних апаратів», – йдеться у повідомленні.



У розвідці Британії припускають, що існує реальна ймовірність того, що звільнення головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Віктора Афзалова за кілька днів до параду було пов’язане з нездатністю ПКС протистояти загрозі з боку БПЛА.



Щорічний парад до Дня Перемоги в Москві 9 травня 2026 року був стриманішим порівняно з попередніми парадами. На параді не була представлена бронетехніка чи ракетні системи через «поточну оперативну ситуацію». У британській розвідці припускають, що скорочення параду, ймовірно, пов’язане із загрозою, яку становлять українські безпілотні авіаційні системи (БПЛА), та браком доступної військової техніки через війну в Україні.



Кількість іноземних політичних лідерів, які були присутні, була невеликою (п’ять

лідерів), і жоден лідер жодної великої держави не був присутній. Як зауважує розвідка Британії, це контрастує з понад 50 очільниками держав у 2005 році, близько 30 у 2015 році та 27 у 2025 році. Також минулого тижня в Москві були значні перебої в мобільному інтернеті в рамках заходів щодо безпілотних літальних апаратів.

9 травня на Красній площі в російській столиці Москві пройшов парад до Дня перемоги. Вперше за багато років він відбувся без військової техніки. Авіаційну частину параду цього року не скасовували.

Цього разу на парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Були також голови Південної Осетії й Абхазії, визнаних Росією, але не міжнародною спільнотою.



