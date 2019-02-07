Підозрювана в підпалі будинку в Парижі недавно лікувалася в психлікарні – прокуратура

Жінка, яку підозрюють у підпалі у восьмиповерховому житловому будинку в Парижі, внаслідок якого загинули 10 людей, лише нещодавно лікувалася в психіатричній клініці, повідомив прокурор французької столиці Ремі Гейтц.

За його словами, за останні десять років мешканка згаданого будинку близько десяти разів проходила схоже лікування, останнє закінчилося 30 січня – за шість днів до пожежі.

Як заявив прокурор, на підозрювану раніше надходили скарги, зокрема через підпал одягу в магазині.

За словами Гейтца, жінка давала «плутані» відповіді на питання слідчих, зараз вона перебуває в психіатричній установі поліції і заперечує свою причетність до підпалу.

Прокурор додав, що розслідування зі встановлення точної причини займання триває.

Пожежа у 8-поверховому житловому будинку в престижному 16-му окрузі Парижа спалахнула вранці 5 лютого. 10 людей загинули, близько 30 – поранені.