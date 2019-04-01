Партія Ердогана програє вибори в Анкарі й Стамбулі

Соратники президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, за останніми повідомленнями, зазнають невдачі на муніципальних виборах у великих містах країни.

Всупереч заявам самого Ердогана про те, що його владна Партія справедливості і розвитку перемогла «з великим відривом», за попередніми даними, вона вперше з початку 2000-х років втрачає контроль над столицею країни – Анкарою і, ймовірно, втратить позиції мера в найбільшому місті Туреччини Стамбулі.

Підрахунок голосів у Стамбулі триває, проте, за попередніми даними виборчої комісії, кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Екрем Імамоглу випереджає колишнього прем’єра Біналі Йілдиріма, кандидата від партії Ердогана із відривом у кілька тисяч голосів.

В Анкарі з великим відривом також переміг кандидат від опозиції.

Низка спостерігачів називають минулі муніципальні вибори поворотним моментом, порівнянним із 1994 роком, коли сам Ердоган був обраний мером Стамбула, з чого почався його шлях до влади, яка в його руках – на посаді прем’єра або президента – вже 16 років.

Сам Ердоган активно брав участь в кампанії, називаючи результат виборів справою «національного виживання» і звинувачуючи опозицію у зв’язках з іноземними країнами і терористичними угрупованнями.

Інші коментатори, однак, вказують на те, що в масштабах всієї країни Партія справедливості і розвитку все ж отримала більшість голосів, близько 45 відсотків, і контролює більшу частину муніципалітетів.

Ердоган із соратниками перемагали на всіх виборах, відколи його партія Справедливості і розвитку прийшла до влади у 2002 році. Нині вони зазнають критики через економічну рецесію, зростання безробіття і ріст інфляції.

Четверо людей загинули, десятки постраждали внаслідок пов’язаного з виборами насильства в Туреччині.