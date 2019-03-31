Місцеві вибори в Туреччині: двоє членів опозиційної партії вбиті

Двох членів Ісламістської партії процвітання – працівника виборчої дільниці і спостерігача на виборах – застрелили в турецькій провінції Малатья. За даними місцевих ЗМІ, одну людину затримали.

Ще двоє людей отримали ножові поранення в провінції Діярбакир, один з них у критичному стані. Десятки людей отримали ушкодження у сутичках, пов’язаних із місцевими виборами, на східному півдні країни.

Ще одна масова бійка сталася в Стамбулі між прихильниками двох різних кандидатів, одна людина отримала ножові поранення.

Порядок під час виборів охороняють 553 тисячі поліцейських і співробітників сил безпеки.

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Партія справедливості і розвитку, яка вигравала кожні вибори з 2002 року, наражається на все більш відчутний тиск опозиції на тлі економічної рецесії в Туреччині, росту безробіття й інфляції.

Зокрема в столиці Анкарі шанси на перемогу має опозиційний кандидат Мансур Явас. Президент і лідер правлячої партії Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово звинувачував його у підробці документів і ухиленні від сплати податків. Явас, який програв вибори на посаду мера Анкари 2014 року, всі звинувачення заперечує.

Нинішні муніципальні вибори є першими відтоді, коли в 2017 році президент Реджеп Тайїп Ердоган унаслідок конституційної реформи отримав широкі повноваження.

Внаслідок волевиявлення буде обрано 1 тисячу 389 мерів та тисячі депутатів місцевих рад. З 82-мільйонного населення Туреччини право голосувати має понад 57 мільйонів.