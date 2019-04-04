Мер міста Ельбістан на півдні Туреччини прилюдно спалив своє робоче крісло. Екстравагантною акцією він хотів продемонструвати присутнім на площі виборцям, що прийшов на цю посаду не заради влади. Після спалення крісла мер разом із прихильниками ще й підмів площу – у знак готовності розпочати роботу «з чистого аркуша». Мехмет Гурбуз був обраний на муніципальних виборах минулої неділі. Він представляє «Партію справедливості і розвитку» президента Таїпа Реджепа Ердогана. Вона здобула перемогу цими вихідними в більшості провінцій. Але поступилася опозиційній «Народно-республіканській партії» у низці великих міст, включно зі столицею країни Анкарою, а також у Стамбулі і Анталії. (Відео Reuters)