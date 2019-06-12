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12 Червень 2019, Київ 18:08
Новини | Політика

Парубій підписав закон, який регулює процедуру імпічменту

Парубій передав документ на підпис Зеленському

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який визначає процедуру імпічменту президента.

Як зазначив Парубій у Twitter, він передав документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Верховна Рада України 6 червня ухвалила закон про «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту.

Представник президента у Верховній Раді Сергій Стефанчук зазначив, що ухвалення парламентом законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України не вирішує проблеми встановлення механізму імпічменту президента.

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