Парубій підписав закон, який регулює процедуру імпічменту

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який визначає процедуру імпічменту президента.

Як зазначив Парубій у Twitter, він передав документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Верховна Рада України 6 червня ухвалила закон про «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Це й же законодавчий акт регулює процедуру імпічменту.

Представник президента у Верховній Раді Сергій Стефанчук зазначив, що ухвалення парламентом законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України не вирішує проблеми встановлення механізму імпічменту президента.