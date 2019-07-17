Парубій закликав Зеленського переписати звернення щодо позачергового зібрання Ради

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що не може у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського скликати позачергове засідання парламенту, бо таким чином порушив би регламент. Про це Парубій написав 17 липня у Facebook після відповідного звернення Зеленського.

Він закликав президента змінити свого листа до парламенту.

«Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України. Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради України. Звернувся до президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону», – написав Парубій.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський закликає парламент скликати позачергове засідання для розгляду трьох законопроектів, які необхідно терміново ухвалити.

Один із них спрямований на те, щоб розвантажити і не допустити блокування роботи Вищого антикорупційного суду України, інший – стосується відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів, ще один – відтермінування штрафів для власників «євроблях».