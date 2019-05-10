Парубій прокоментував позов щодо заборони підписувати закон про мову

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав «цинічною спробою проросійського реваншу» поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов із вимогою заборонити керівникові парламенту підписувати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«В чому ворожий задум? Вони сподіваються, що суддя ухвалить рішення про заборону вчиняти будь-які дії щодо закону про функціонування української мови як державної, допоки питання не буде розглянуто по суті», – написав Парубій у Facebook увечері 10 травня.

«У вівторок, 14 травня, на голосування Верховної Ради України будуть поставлені і провалені постанови про скасування голосування за закон про мову і це відкриє для мене шлях для підписання цього закону… За будь-яких умов наступного тижня закон буде підписаний і набуде чинності», – додав голова Верховної Ради.

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшов позов від громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної», позивачі просять заборонити голові Верховної Ради підписувати мовний закон. Про це прес-служба суду повідомила 10 травня. У повідомленні вказано, що суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.